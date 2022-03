Рекордна масова екзекуция в Саудитска Арабия

Саудитска Арабия екзекутира 81 души, осъдени за различни престъпления, от убийство до принадлежност към въоръжени групировки, предаде Асошиейтед прес.

Това е най-голямата известна масова екзекуция, извършена в монархията в нейната съвременна история.

Екзекуциите в Саудитска Арабия са намалели рязко през 2020 г.

За последно толкова масова екзекуция имаше в страната през януари 1980 г., когато бяха изпълнени смъртните присъди на 63 ислямисти, обвинени в превземането на Великата джамия в Мека година по-рано.

Сега масовата екзекуция бе извършена в момент, в който вниманието на света е насочено към Украйна и малко преди, както се твърди, в Саудитска Арабия да отиде британският премиер Борис Джонсън, за да разговаря за цените на петрола.

