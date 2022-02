Иран обеси гейове

Двама гей мъже в Иран бяха екзекутирани, след като прекараха шест години в затвора в очакване на изпълнение на смъртна присъда.

Мехрдад Каримпур и Фарид Мохамади бяха обесени в затвор в северозападния град Мараге, на около 310 мили от столицата Техеран, където бяха осъдени, съобщава "Дейли мейл".

Самоличността на мъжете беше потвърдена в репортаж на информационната агенция за правозащитници HRANA в неделя.

Осъдиха на смърт гейове в Иран

Активистът за правата на ЛГБТ Питър Тачъл също каза пред изданието, че екзекуцията следва „дългогодишна политика на убийства на гей мъже, често след съмнителни обвинения и несправедливи процеси", които бяха осъдени от Amnesty International и Human Rights Watch“.

„Международната общност трябва да наложи санкции по Магнитски на служителите на режима, съдиите и служителите на затворите, които са разрешили тези екзекуции – и на тези, отговорни за многото други случаи на злоупотреба с правата на човека в Иран“, добавя той.

През май миналата година 20-годишната Алиреза Фазели Монфаред, която се определи като гей и беше отвлечена от няколко роднини от мъжки пол и убита в Ахваз, провинция Хузестан в Иран.

Two gay men executed by Iran's cruel regime for the 'crime of sodomy' https://t.co/1jk6t2IWHe