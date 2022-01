Студ и сняг убиха 22 души, блокирани в колите си в Пакистан

Спадналите тази нощ до минус 8 градуса по Целзий температури и обилният снеговалеж в пакистанския планински курорт Мюри станаха причина за смъртта на най-малко 22 души, блокирани в автомобилите си, съобщиха днес властите, цитирани от Асошиейтед прес и Франс прес.

Атик Ахмед от полицията в Исламабад съобщи, че осем от загиналите са от семейството на полицейски служител, който също е сред жертвите. Повечето хора са загинали от хипотермия.

Египет обяви извънредно положение заради студа

Лекар от спасителните екипи, евакуирали туристите от заседналите автомобили, каза, че загиналите са 10 мъже, 10 деца и 2 жени.

Пакистанският вътрешен министър Шейх Рашид Ахмед съобщи, че хиляди превозни средства са били издърпани от снега, но и днес още хиляди остават блокирани в района.

Разположен на 45,5 километра северно от столицата Исламабад, Мюри е популярен зимен курорт, който привлича над 1 милион туристи годишно. През зимата пътищата, водещи към курорта, често са затрупани от сняг.

Вътрешният министър Ахмед каза още, че натрупалият сняг е с височина 1,2 метра и днес движението към Мюри е блокирано. На помощ са се притекли военни парамедици и специално планинско военно подразделение.

Служителят от местната администрация Умар Макбул каза, че обилният снеговалеж е затруднил спасителната операция през нощта и дори и тежката техника, изпратена да разчиства, първоначално е била блокирана от снега.

Военните продължават да разчистват пътните артерии и да отварят временни места за настаняване в училища, където се осигурява храна, предаде БТА.

