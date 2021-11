Иранската полиция влезе в сблъсъци с участници в митинги срещу водната криза

Иранските сили за сигурност използваха сълзотворен газ, палки и стреляха със сачми при сблъсъци с протестиращи в Исфахан в подкрепа на фермери, недоволни от кризата с водоснабдяването в региона, според иранските осведомителни агенции и публикации в социалните мрежи, цитирани от Ройтерс.

В социалните мрежи се появиха видеа, показващи как полицаи в централния ирански град стрелят със сачми по демонстранти в пресъхналото корито на Заянде Руд, най-голямата река в страдащия от засушаване регион, както и по околните улици.

I salute the courageous people of Shahr-e Kurd who rose in the wake of protests in #Isfahan against the regime’s plunder of water resources. The people of #Iran rise up from Khuzestan, to Isfahan and Shahr-e Kurd. #IranProtests pic.twitter.com/KWILWo7fM7