Принцеса Латифа отново бе забелязана на публично място

Принцеса Латифа, една от дъщерите на емира на Дубай, изглежда се радва на все повече свобода и може да пътува, каза пред Ройтерс адвокат на активистката група, която водеше кампания за освобождаването й, предава БТА.

В социалните мрежи се появи нова снимка на шейха Латифа, дъщеря на шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум, на която тя изглежда е в чужбина. По-рано се бяха появили нейни снимки на обществени места в Дубай, където тя твърдеше, че е държана като затворничка.

"Доволни сме да видим, че Латифа изглежда има паспорт, пътува и се наслаждава на все по-голяма степен на свобода, това са много позитивни стъпки", каза Дейвид Хейг, съосновател на кампанията "Освободете Латифа". "Мога да потвърдя също, че няколко души от екипа ни директно са контактували с Латифа", каза Хейг.

Снимки в социалните медии показват дубайска принцеса Латифа, чиято съдба обезпокои ООН

През февруари Би Би Си разпространи видеопослание, в което Латифа казва, че е държана против волята й в строго охранявана вила, което подтикна правозащитници от ООН да настояват властите на ОАЕ да предоставят доказателства, че принцесата "е жива" и да я освободят.

Трийсет и пет годишната принцеса Латифа направи опит да избяга от баща си през 2018 г.,като се качи на яхта, за да отплава за Индия.

