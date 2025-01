Скандал избухна по време на визитата на германския външен министър в Сирия

Скандал избухна по време на визитата на германския външен министър Аналена Бербок в Сирия, това написа вестник Сега.

Новият лидер на близкоизточната страна Ахмед аш Шараа се отказа да се ръкува с дипломат номер едно на Федералната република. Той се позова на нормите на исляма, които не позволяват ръкуването на жени и мъже. Човекът, свалил от власт бившия президент Башар Асад Баша̀р Ха̀фез ал-А̀сад е роден в Дамаск на 11 септември 1965 г. Той е лидер на партия Баас и, обаче протегна ръка на министъра на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро, който отговори на жеста на домакина.

Самата Бербок се опита да обясни ситуацията със следните думи: Още щом пристигнах, за мен беше ясно, че няма да има обикновено ръкостискане. Френският външен министър също не протегна ръце. Преди всичко, двамата много ясно казахме, че въпросът за правата на жените не се отнася единствено за самите жени - той е показател колко свободно е едно общество.

По-късно обаче медии във Федералната република започнаха да говорят за откровено унижение, след като сирийските власти разпространиха в социални мрежи снимки от проведените срещи, на които лицето на Бербок е замъглено, както и тези на всички присъстващи жени. Това бе съобщено първо от германската телевизия n-TV.

Analena Berbok (literally) unrecognizable in photos from Damascus

German Foreign Minister Annalena Baerbock is blurred out in all photos published by the new Syrian authorities on their Telegram channel after her visit to Damascus. pic.twitter.com/Fs7FrOqUrK