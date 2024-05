Олена Зеленска благодари на Вучич за подкрепата за Украйна

Съпругата на украинския президент Олена Зеленска изрази от свое име и от името на министъра на външните работи на Украйна благодарност на президента на Сърбия Александър Вучич Александър Вучич – сръбски юрист и политик. Александър Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград. за подкрепата и хуманитарната помощ за нейната страна, съобщи Танюг, предава БТА.

В публикация в платформата "Екс" Зеленска благодари на гражданите на Сърбия за приноса им за съпротивата на Украйна.

"Заедно с Дмитро Кулеба изразих своята благодарност към президента на Сърбия за неговата подкрепа и хуманитарна помощ в трудни времена. Благодарни сме на народа на Сърбия за техния принос за устойчивостта на Украйна, така че страната ни да продължи да бъде модел за света“, написа Зеленска.

Together with @DmytroKuleba, expressed gratitude to the President of Serbia for his support and humanitarian aid during difficult times. We are grateful to the people of Serbia for their contribution to resilience, so that our country can continue to be a model for the world. pic.twitter.com/bAXy6d6anC