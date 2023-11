Затворени пътища, пристанища и сняг до два метра в Румъния

Румъния продължава да е в плен на лошото време. 19 участъка от републиканските пътища са затворени. Ограничения са въведени в окръзите Бакъу, Констанца, Браила, Галац и Васлуй.

Преустановено е движението и в окръг Тулча, където снегът достига два метра, съобщават от Инспектората за извънредни ситуации. Там все още има автомобили, блокирани в снега, а 53 от населените места са без ток.

"Решението за затварянето на окръжните пътища за обществено движение е взето от Окръжната комисия за извънредни ситуации. Ограничението ще отпадне, когато снегопочистващите машини успеят да отпушат пътните артерии. Има блокирани седем коли, а 11 души са потърсили помощ от пожарната", уточняват от Инспектората за извънредни ситуации.

Жълт код за лошо време е в сила и за окръзите Кюстенджа и Галац. Там, както и в Браила и Кълъраш, училищата днес остават затворени. Властите взеха това решение заради пътищата, които все още са покрити с дебела снежна покривка и заради множеството аварии в електрическата мрежа. Над 300 000 потребители са без ток.

On Nov 18, 2023 it snowed heavily over mountainous and eastern parts of Romania with multiple reports of wind damage, road closures and accidents



The map below shows the depth of snow at 8 pm (local time) on Nov 18, 2023. pic.twitter.com/0BFUNRrYj8