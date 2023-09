Експлозия на газопровод в Румъния, четирима работници загинаха

Четирима строителни работници загинаха тази нощ при експлозия на газопровод край румънския град Калиманещи (окръг Вранча), а петима ранени са приети в болница, съобщават румънските медии.

В 01:30 часа огнеборците са били извикани в Калиманещи заради взрив на газопровод, последван от пожар, на строящата се магистрала Молдова, предава БТА.

В резултат на инцидента петима души са ранени. За съжаление са открити на място четири овъглени трупа, каза говорителят на Инспектората за извънредни ситуации във Вранча Флорин Олару, цитиран от Аджерпрес.

Той уточни, че пожарът е потушен за около три часа и се полагат усилия за охлаждане на машините, обхванати от огъня.

Двама от пострадалите при взрива са с изгаряния 65 и 40 процента съответно и са откарани с хеликоптер в болница в Букурещ, посочи медицинската служба в окръг Вранча.

Експлозия на кораб край румънското крайбрежие

Според предварителната версия експлозията е избухнала, след като багер неволно е засегнал разклонение на газопровода по време на нощна работа, отбелязва ТАСС.

** Explosion at A7 Highway Construction Site in Vrancea, Romania **



A powerful explosion occurred at the construction site of the A7 highway between Focșani and Adjud in Vrancea. Four workers have tragically lost their lives, while five others are injured after a gas main… pic.twitter.com/lGO4lqmQdv