Президентът на Сърбия ще отговори на искането до края на годината да насрочи предсрочни парламентарни избори

Президентът на Сърбия Александър Вучич Александър Вучич – сръбски юрист и политик. Александър Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград. каза, че ще отговори на искането за насрочване на предсрочни парламентарни избори и местни избори в Белград до края на 2023 г., които според него могат да се състоят на 4 март, предаде агенция Танюг.

Ще ги насрочим до края на годината, 31 декември, за 4 март, мисля, че са 60 дни, или ако не са, тогава седмица по-рано, не е проблем, каза Вучич снощи в предаване на телевизия Пинк.

По-рано този месец опозиционни сръбски партии, сред които Демократическата партия (ДС), Партията на свободата и справедливостта и Зелено-левият фронт, предадоха в президентството искане за насрочване на предсрочни парламентарни и местни избори в Белград до края на годината.

Сръбският президент съобщи, че очаква средната заплата през декември да бъде 840 евро и че само след година и три месеца Сърбия ще се доближи до средна заплата от 1000 евро.

При гостуването си в телевизия Пинк той припомни, че през септември с 5,5 процента са увеличени заплатите на 214 000 души - работещи в образованието, медицински сестри и болногледачи.

Също така отбеляза, че пенсиите ще бъдат увеличени от 1 октомври с 5,5 на сто, а след това с 14,8 на сто, което е с натрупване над 21 на сто от 1 януари.

Вучич коментира и започналата миналата седмица кампания "По-добра цена" като отбеляза, че тя е организирана, тъй като Сърбия трябва да се грижи за обикновените хора

Президентът посочи, че списъкът с намалени продукти ще включва общо 37 стоки, сред които слънчогледово олио, брашно, боб, както и някои хигиенни продукти.

Вучич обяви инвестиция на голяма италианска компания в Ниш и допълни, че белградското метро ще бъде завършено след пет години.

По думите му Сърбия трябва да изглежда съвсем различно до изложението ЕКСПО през 2027 г., чийто домакин ще бъде Белград, и дотогава, както каза той, средната заплата ще бъде над 1100 евро.

Сръбският държавен глава заяви, че очаква нов натиск от Запада върху Сърбия в преговорите за нормализиране на отношенията с Косово. Някогашната сръбска област обяви независимост през 2008 година, която Белград не признава и оттогава напрежението между двете страни не стихва.

Вучич с първи коментар след скандалното изказване на сръбския министър на отбраната

Миналата седмица в Брюксел се състоя поредният кръг от преговори между Белград и Прищина с участието на Вучич, косовския премиер Албин Курти, специалния пратеник на ЕС за диалога между Белград и Прищина Мирослав Лайчак и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и сигурността Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа.

Борел коментира след разговорите, че не е било възможно различията между двете страни да бъдат преодолени, а косовският премиер Албин Курти не е бил готов да продължи напред със създаването на Съюз на сръбските общини, там където в Косово преобладаващото население е сръбско – ангажимент поет от Прищина в рамките на продължаващия вече 10 години диалог за нормализиране на отношенията между Белград и Прищина под егидата на ЕС.

„Сега ще измислят нещо ново, просто чакам какво е това ново нещо, какво ще измислят. По принцип те са съгласни с всичко, което Курти прави, а това със Съюза на сръбските общини е "must do it" за тях, защото беше подписано преди десет години и половина години и защото ние настояваме за това и няма да го направим без него, а този (Курти) няма да го приеме. И сега те не знаят как да излязат от ситуацията и ще измислят нещо, така че ние да сме виновни, няма значение какво", каза Вучич.

Той добави, че не се интересува от възраженията на западните дипломати, че им отговаря остро, защото не е тяхна работа да го критикуват.

По повод протести "Сърбия срещу насилието" Вучич коментира, че те ще останат в историята на безчестието, защото, по думите му някои политици са се опитали да злоупотребят с трагедията, която се случи в белградското училище "Владислав Рибникар" през май.

Партиите от опозицията, които внесоха искането за предсрочни избори, организират протестите „Сърбия срещу насилието“, които започнаха да се провеждат всяка седмица след двете масови убийства в страната през май. Тогава в училище "Владислав Рибникар"в Белград 13-годишно момче застреля девет ученици и охранител. Ден по-късно 21-годишен мъж стреля по хора в село близо до Белград, като уби осем души, отбелязва БТА.

