Взрив в завод за ракети в Анкара, има жертви

В завод за производство на ракети в турската столица Анкара е избухнала експлозия, която е прераснала в пожар, съобщи агенция Ikhlas Haber в събота. Има загинали, гласи информацията, разпространена от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

На място вече са парамедици и пожарникари, както се вижда от кадрите в социалните мрежи.

There was an explosion at the missile factory in Ankara, — Ikhlas Haber Ajansı.



Paramedics and firefighters are on the spot.



Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/F5q030DNBs