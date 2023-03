Пожар в хотел в Истанбул, двама загинаха

Двама души са загинали при пожар в седеметажен хотел в Истанбул, предаде турската частна телевизия НТВ.

Пожарът е избухнал тази сутрин около 07:30 ч. местно време (06:30 българско) в хотел в квартал Пендик. Причината за възникването на огъня засега не е известна.

По първоначални данни двама души са загинали, има и пострадали хора.

