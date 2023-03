Най-малко петима души загинаха при наводненията в Турция

Най-малко пет човека са загинали, а шест са в неизвестност при наводненията в южните турски региони Адъяман и Шанлъурфа, които миналия месец бяха засегнати от разрушителните земетресения, съобщиха турските медии.

Обилните дъждове са засегнали най-сериозно град Тут. Там пороите са отнесли контейнер, в който е било настанено семейство, останало без дом след земетресенията. Един човек е загинал, а четирима са в неизвестност.

Координаторът на гражданската защита в Адъяман и окръжен управител на Токат Нуман Хатипоглу каза, че службите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), жандармерията, полицията и спасителните екипи от различни окръзи са разпределени на терен, предаде Анадолската агенция.

„Един наш гражданин е загинал, а четирима са в неизвестност. Нашите екипи продължават да търсят. Опитваме се да стигнем и до останалите граждани. Надяваме се, че възможно най-скоро ще стигнем до нашите граждани. Това е голяма катастрофа“, подчерта Хатипоглу.

В центъра на Адъяман река Егричай е излязла от коритото си, което е предизвикало затруднения в придвижването.

Спасителните екипи местят палатките, които са застрашени от наводненията и в които са настанени семействата, останали без дом след разрушителните земетресения.

В окръг Шанлъурфа са загинали четирима души, а двама пожарникари се издирват, съобщи турското издание Ен-Ти-Ви.

„От вчера има много обилен дъжд. Взели сме мерки още вчера. Училищата и институциите са евакуирани. Въпреки това дъждът причини сериозни проблеми. Много от къщите ни са под водата, екипите ни са на място“, каза окръжният управител на Шанлъурфа Салих Айхан.

Южна Турция беше разлюляна от две земетресения миналия месец, които бяха усетени в по-голямата част от Южна Турция и при които загинаха повече от 48 000 души.

