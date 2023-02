Ново бедствие след земетресенията в Турция, морето в Искендерун се повиши над метър и заля крайбрежието

След земетресенията с магнитуд 7,7 и 7,6 по Рихтер, които причиниха разрушения в 10 турски провинции, нивото на морето в средиземноморския град Искендерун, окръг Хатай, се повиши необичайно. Морето не се е отдръпнало дори на втория ден след земетресението.

Морето заля крайбрежния булевард "Мете Аслан" в централния район Чай на град Искендерун. Придошлата вода заля булеварда и продължи към близките улици и алеи.

Евакуирани са много обекти, банки и офиси на булеварда.

Хората, които стоят на открито след земетресенията, бяха изненадани от морските води, които заляха улици и булеварди, съобщава "Марица". Сградите по крайбрежието бяха евакуирани както поради опасността от ново земетресение, така и поради наводнението причинено от придошлото море.

Фатих Кълънч, който държи кафене до плажа, от 15 години, сподели за Анадолската агенция (АА), че нивото на морето се е повишило от понеделник необичайно. „Вижда се, че сега нивото на морето се е повишило най-малко 1,5 метра. Водата дойде след като се случи това бедствие. Защото ние сме тук през цялото време и виждаме осезателната разлика.“

Губернаторството на Искендерун предупреди хората от региона да не влизат в повредените сгради, заради продължаващите вторични трусове, както и заради проблемите, които могат да възникнат поради морските наводнения в крайбрежната зона.

After the earthquake, the sea water level rises towards the settlements in the coastal areas of Iskenderun. pic.twitter.com/pZdnHRsizT

Хората се опитват да останат в парковете и затворените улични пазари във вътрешността на града след бедствието, докато хиляди спасители се опитват да открият оцелели под развалините на сградите.

After the #earthquake, the sea level rose in the Iskenderun district of #Hatay, and the roads, squares, and workplaces on the coastal road were flooded. Buildings and businesses on the boulevard were evacuated due to the height of the sea waters.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/lAClqKFdRz