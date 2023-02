Космонавт засне Адана от космоса след земетресението в Турция

Космонавтът на Роскосмос Дмитрий Петелин засне от Международната космическа станция (МКС) пострадалия от земетресението град Адана в Турция, съобщи ТАСС и БТА.

Снимките, направени от Петелин, който е и специален кореспондент на руската информационна агенция, показват града, летището и езерото Сейхан.

В обектива попада и пристанището Исдемир, което се намира близо до пристанището Искендерун. Там вече втори ден бушува голям пожар, започнал от зоната за временно складиране на контейнери за морски превоз след природно бедствие. Снимките не показват самия пожар.

Руските членове на екипажа на МКС засвидетелстваха съпричастността си към пострадалите. "Екипажът изразява своите съболезнования на семействата на жертвите и изказва думи на подкрепа към всички потърпевши", казаха космонавтите.

Ердоган обяви тримесечно извънредно положение в десет региона

Земетресението с магнитуд 7,7 удари окръг Кахраманмараш в Югоизточна Турция в понеделник. Последвалите около 300 вторични труса бяха усетени в 10 окръга на страната, както и в близките страни, включително Сирия. Малко по-късно е регистриран още един мощен удар. По последни данни в Турция са загинали над 3300 души, а ранените са над 20 000.

На 17 ноември 2021 г. ТАСС и Роскосмос подписаха меморандум за сътрудничество, според който на МКС беше открит офис на агенцията. Първият специален кореспондент на ТАСС беше Александър Мисуркин, последван от Олег Артемиев. Понастоящем функцията изпълнява Дмитрий Петелин.

