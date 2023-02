Жертвите на мощните земетресения в Турция и Сирия са над 2300

Поредица силни земетресения удариха Централна Турция в нощта срещу понеделник.

По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център магнитудът на най-силния трус в 3.17 ч. българско време е бил 7.8 по скалата на Рихтер, докато турските сеизмолози са отчели 7.4. Земетресението е усетено в столицата Анкара, както и в много други градове на страната.

Експерти определят труса като един от най-смъртоносните на XXI век.

Жертвите не спират да растат

По информация на CNN и Би Би Си има повече от 2300 загинали в Турция и Сирия. Разрушени са над 130 сгради, а хиляди хора остават затрупани под руините.

Една от тях е търговски център в град Диарбекир. „Все още има хора, които са в капан под развалините. Мой приятел живее в един от апартаментите. Успяха да спасят децата му от последния етаж и са добре, само дъщеря му е със счупена ръка. Ще видим в какво състояние са живеещите на приземните етажи. Дай Боже всичко да е наред”, каза Биркан Ризван, който живее в Диарбекир.

Трусът е разрушил и историческия замък в град Газиантеп, който датира още от римско време.

Властите забраниха гражданските полети на летища в югоизточната част на страната.

Местни хора разказаха, че са били събудени от оглушителните звуци. Не са имали ток, а къщата им била пълна със счупени стъкла. „Аз спях и жена ми внезапно ме събуди. Земетресението беше много силно, много страшно. Чувахме звуци отвсякъде. Силните трусове продължиха две минути”, спомня си Ихсан Четинташ, жител на Диарбекир, предава Нова тв.

