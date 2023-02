Трусът в Турция разруши крепост на 2000 години

Земетресението, което тази сутрин разтърси Южна Турция и Северна Сирия, разруши и историко-археологическа забележителност, датираща от преди повече от 2000 години.

Това е крепостта "Газиантеп", която се намира в центъра на едноименния град в южната част на Турция.

Източната, южната и югоизточната част на крепостта в централния квартал "Шахинбей" бяха унищожени от земетресението, а отломките разпръснати по пътя, съобщи държавната Анадолска агенция.

От агнецията добавиха, че подпорната стена също се е срутила.

Ново разрушително земетресение в Турция

Замакът първоначално е построен като малка наблюдателна кула от времето на Хетската империя през второто хилядолетие пр. н. е. По-късно е разширена от Римската империя през II и III век сл. н. е. Крепостта е допълнително разширена и обновявена през VI век, по време на управлението на византийския император Юстиниан I, предава Нова тв.

Крепостта в Газиантеп е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU