„Анонимните“ хакнаха имейлите на сръбски държавни служители

Хакерската група „Анонимните“ съобщи, че е проникнала в имейл адресите на стотина държавни служители на сръбското правителство в различните министерства, написа сръбският вестник "Данас", цитиран от БТА.

В публикация в Туитър „Анонимните“ се обърнаха за пореден път към сръбския президент Александър Вучич. „Хей, марионетко на Путин, къде си? С кучетата ли все още?“

Хакерската група, известна с множество акции по света, изпрати първите си заплахи до президента Вучич в края на декември, заявявайки, че ако той не спре "действията в Косово", хората в Косово няма да останат без подкрепа.

Тогава Вучич реагира шеговито на заплахите в профила си в Инстаграм, публикувайки снимки, на които си играе с две кучета.

"Анонимните" атакуваха Сърбия

В отговор те атакуваха сайта на президента, както и този на сръбската армия.

JUST IN: The #Anonymous collective leaked the email addresses of hundreds of Serbian government officials in various ministries. #OpSerbia engaged.



Link: https://anonfiles[.]com/Jct6DdQ1y1/SerbianGOVEmailLeaks_rar



Hey, Putin's puppet, where are you? With the dogs, yet?! pic.twitter.com/v4T9aH3Ust