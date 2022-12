Жозеп Борел приветства деескалацията в Северно Косово

Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел каза, че дипломацията е надделяла при деескалацията в Северно Косово, а повод за коментара му е премахването на барикадите в близост до пункта Рударе в Северно Косово, предаде КосоваПрес.

„Насилието никога не може да бъде решение. Поздравления за отговорното лидерство на президента (на Сърбия Александър) Вучич и министър-председателя (на Косово Албин) Курти“, написа Борел в Туитър акаунта си.

Той добави, че в момента е важен спешният прогрес на диалога, пише БТА.

Президентът на Сърбия Александър Вучич разговаря вчера с представители на косовските сърби в Рашка и съобщи, че тази сутрин започва премахването на барикадите в северната част на Митровица, след като те стояха в продължение на 20 дни.

Пунктът Рударе беше затворен вчера, след като протестиращи го блокираха от сръбската страна, за да подкрепят етническите сърби в Косово в отказа им да признаят независимостта на страната. Граничните пунктове Бърняк и Ярине все още са затворени, а барикадите край пункта Мердаре са отстранени и той е отворен за движение. Ситуацията там се е нормализирала напълно, съобщи по-рано днес косовската полиция.

Вучич: Никога не сме виждали по-организирана съпротива на сръбския народ

Напрежението между Косово и Сърбия е особено високо през последните месеци. Кризата започна с решението на правителството в Прищина да смени сръбските регистрационни номера на автомобилите на косовските сърби с косовски. Въпреки че след преговори и компромис засега Прищина се отказа от това, сръбските представители напуснаха косовските институции и полицейските сили, а части на косовската полиция преминаха в населените предимно със сърби райони.

