Почина сръбската футболна легенда Синиша Михайлович

Сръбската легенда Синиша Михайлович е починал днес в болница в Рим, потвърдиха от неговото семейство. Той загуби битката с левкемията на 53-годишна възраст. Михайлович бе диагностициран с тежкото заболяване през юли 2019 година. Въпреки това той продължи да води Болоня, откъдето бе уволнен в началото на септември.

„Съпругата Ариана, децата му Виктория, Вирджиния, Мирослав, Душан и Николас, племенникът Виоланте, майката Викьория и брат му Дражен с болка съобщават за несправедливата и преждевременна смърт на своя съпруг, баща, син и примерен брат Синиша Михайлович. Уникален човек, изключителен професионалист, услужлив и добър с всички. Той смело се бори с тази ужасна болест. Благодарим на лекарите и медицинските сестри, които се грижиха за него през тези години с любов и уважение, по-специално на Франческа Бонифази, Антонио Курти, проф. Алесандро Рамбалди и Лука Маркети. Синиша винаги ще бъде с нас“, гласи съобщението, с което семейството на Синиша обяви ужасната новина.

Бившият бранител е роден през 1969 година в Югославия. Той започва кариерата си във Войводина, след което преминава и през отбора на Цървена заведа, с който печели КЕШ през 1991 година. Михайлович прави голямото си име в Серия „А“, където играе за Рома, Сампдория, Лацио и Интер. Записва 315 мача и отбелязва 38 гола в италианския шампионат. За националния отбор на Югославия има 63 срещи и 10 попадения.

Почина трети журналист, отразяващ Мондиала в Катар

Треньорската му кариера също преминава предимно на Ботуша. Той води отборите на Катаня, Фиорентина, Сампдория, Милан, Торино, Спортинг и Болоня (два пъти). В периода между май 2012-а и октомври 2013-та той бе и национален селекционер на Сърбия.

Михайлович е считан за един от най-добрите изпълнители на пряк свободни удари за всички времена. Той отбелязва 28 от 38-те си попадения в Серия "А" именно от фаулове, пише sportal.bg.

No player in Serie A history has scored more direct free-kicks than Siniša Mihajlović.



28 of his 38 goals in Italy's top-flight were scored that way, winning two league titles.



A legend of the game. pic.twitter.com/F8VvHevb9S