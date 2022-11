Наводненията в Сърбия погубиха 2-годишно дете

2-годишно дете е загинало при наводненията в Сърбия. То е паднало в река, повишила нивото си.

След проливните дъждове много водоеми преляха в района на градовете Рашка, Нови Пазар, Тутин, Приеполе, съобщи БТА.

Наводнения в Хърватия

Армията и членове на сектора за извънредни ситуации поставят пясъчни укрепления на брега на река Ибър в центъра на Рашка.

In Serbia, due to the incessant heavy rain in Novi Pazar, the water level in the rivers has risen sharply, emergency flood protection has been introduced. pic.twitter.com/3TYWAossab