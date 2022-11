Жена е виновна за експлозията в центъра на Истанбул

Терористично нападение на пешеходната туристическа улица „Истиклял” в Истанбул е извършено от жена, пише "Дарик".

Това обяви турският вицепрезидент Фуат Октай.

Взрив в Истанбул, има ранени

"Жена е взривила бомбата. В резултат на експлозията са убити шестима души. Ранените са 81, състоянието на двама от тях се оценява като тежко", добави той.

Turkish media OdaTV published a photo of a woman who may be involved in the explosion in Istanbul, which claimed the lives of at least six people... pic.twitter.com/qFJ3mylGEZ