Порошенко: Никой не знае къде ще спре Русия, България и Румъния може да са следващите

Никой не знае къде ще спре Русия, заяви бившият украински президент Петро Порошенко Петро̀ Олексийович Порошѐнко (на украински: Петро Олексійович Порошенко) е роден на 26 септември след обявеното от Путин признаване на независимостта на Луганск и Донецк.

Може следващи да са Прибалтийските републики, Полша, Румъния или България, предупреди той пред Sky News.

Високо напрежение между Русия и Украйна: Възможна ли е война?

Според Порошенко единствената гаранция за сигурността на Украйна е приемането й в НАТО. Той нарече действията на Русия като "ясен пример за хибридна война".

"Имаше фалшива евакуация на хора, фалшива кампания с измислени обстрели от Украйна, фалшиво нахлуване през границата. Това не е украинска криза, това е руска агресия", категоричен бе Порошенко.



Mr Poroshenko told Sky News that Poland, the Baltic states (Latvia, Lithuania and Estonia), Czech Republic, Romania or Bulgaria could be in Vladimir Putin's sights in future https://t.co/G0dBVHnalr