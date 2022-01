Над 80% от туркините нямат пари за дамски превръзки, хората търсят храна по кофите

Галопиращите цени в Турция превърнаха в лукс и най-елементарните стоки. Над 80% от туркините вече не могат да си позволят дамски превръзки и тампони, а все повече хора ровят в кофите за боклук и събират храна от земята.

Дамско бельо с червени петна: издигнаха го студентки по време на демонстрация пред Данъчната служба в Измир. „Нямаме пари за дамски превръзки, нямаме дори пари да се храним по два пъти на ден“, скандираха те.

Как дамските превръзки и тампоните се превърнаха в лукс

Студентки в турски университети протестират вече от месеци срещу драстично нарасналите цени на хигиенните продукти за жени. Те настояват да се отмени ДДС в размер на 18% върху тези продукти, защото те не са някаква луксозна стока, а насъщна необходимост. Всъщност би трябвало държавата да ги раздава дори безплатно, настояват студентките.

Ердоган с обещание към турците: Цените ще паднат скоро

Лейланур Мавили, студентка от Анкара, се оплаква, че парите в портмонето ѝ от месец на месец губят покупателната си стойност. А нейната колежка Зейнеп Курт добавя, че от стипендията ѝ в размер на 800 лири 50 лири отиват за дамски превръзки. Тя обяснява и още нещо важно: дамските хигиенни продукти очевидно се смятат за нещо неприлично, след като се продават само на определени места, при това задължително в черни найлонови торбички.

Протестът на студентките срещу цените на дамските превръзки онагледява един много по-голям проблем: обезценяването на турската лира доведе до експлозия на всички цени, инфлацията в страната достигна небивало равнище за последните 19 години. В началото на годината бяха драстично повишени и цените на газа и тока - за домакинствата с 50%, а за фирмите дори с над 100%.

Повечето хора в Турция вече не се справят с поскъпването и в най-добрия случай имат пари само за основните хранителни продукти. Опашки се вият пред държавните пунктове за евтин хляб в Истанбул и Анкара. По пазарищата все повече хора, най-вече възрастни, след края на работния ден ровят в кофите за боклук и събират от земята плодове и зеленчуци, които стават за ядене. А в много супермаркети вече дори най-нормални стоки като бебешките храни, кафето или сиренето се подсигуряват електронно срещу кражби. А ако се върнем към дамските превръки, които поскъпнаха с повече от 50%: според проучване на една неправителствена организация 82% от туркините вече не могат да си позволят да си купуват хигиенни артикули.

In the face of recent price increases and taxation on menstrual products, the Children and Women First Association calls on the ministries of health and trade to ensure that sanitary pads are provided free in Turkey