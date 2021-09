Пожар в ковид центъра в Тетово, има загинали

Най-малко 10 души са загинали при пожар, избухнал в модулна болница за пациенти с COVID-19 в град Тетово в Република Северна Македония, съобщи тази нощ министърът на здравеопазването Венко Филипче, цитиран от агенция Ройтерс.

"До момента са потвърдени десет жертви на пожара, но броят им може да нарасне. Това е много тъжен ден", написа в Туитър здравният министър.

Covid: North Macedonia hospital fire kills at least 10 https://t.co/wUvmyulxms

Местни медии публикуваха снимки на голям пожар в западната част на града, докато пожарникари се втурват към мястото. Огънят е бил потушен за няколко часа.

Засега остава неясно колко пациенти са се намирали в болницата в момента на избухването на пожара около 21,00 ч. в сряда, местно време, заяви пред Ройтерс пожелал анонимност правителствен служител.

Случаите на COVID-19 в Република Северна Македония започнаха да нарастват от средата на август, което принуди правителството да въведе по-строги социални ограничения, като здравни пропуски за кафенета и ресторанти.

Страната с два милиона души население съобщи за нови 701 заразени през последното денонощие и нови 24 смъртни случая.

Град Тетово, който е населен предимно с етнически албанци, е сред градовете с най-висок брой заразени с коронавирус, отбелязва Ройтерс.

Aurax, [08.09.21 18:17]



15 people killed and dozens injured in a fire at Tetovo, Covid hospital in North #Macedonia@auraxchan pic.twitter.com/skQnzeLV5x