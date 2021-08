Турция е потушила 234 от 239 горски пожара

Турция е овладяла 234 от общо 239 горски пожара, избухнали през последните 12 дни в 47 от 81 окръга на страната. Това съобщи директорът по комуникациите на турското президентство Фахреттин Алтун, цитиран от турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

В усилията за борба с огъня са се включили 16 самолета, 9 безпилотни самолета, 65 хеликоптера, 850 водни цистерни и друга техника.

Пожарите в Турция предизвикаха реакция на прокуратурата

Алтун посочи, че по нареждане на президента Реджеп Тайип Ердоган до края на годината ще бъдат засадени 252 милиона фиданки, за да бъдат залесени отново опожарените горски райони.

Министърът на земеделието и горите Бекир Пакдемирли съобщи вчера, че към момента няма горски пожари, които да заплашват населени места. В Миляс, окръг Мугла, огън бушува недалеч от ТЕЦ Йеникьой, поради което предпазните мерки около централата са засилени, допълни БТА.

