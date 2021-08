Пожарите в Турция предизвикаха реакция на прокуратурата

Турция, засегната от най-опустошителните горски пожари в историята си, започна ожесточена полемика в социалните мрежи, предаде Франс прес.

Хаштагът "Помогнете на Турция" (#HelpTurkey) доведе до сблъсъци между противници и поддръжници на президента Реджеп Тайип Ердоган в "Туитър".

How can people still ignore the Fires in Turkey? You can literally hear the cries and screams of the animals burning. #helpturkey pic.twitter.com/qzUyfLD3h6