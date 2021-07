Огненият ад в Турция продължава трети ден

Турските противопожарни екипи се борят с масивни горски пожари в страната за трети пореден ден, съобщава ДПА.

Десет пожара са все още активни, включително три в популярния курортен район Анталия, съобщи в Туитър министърът на земеделието и горите Бекир Пакдемирли.

Умишлен палеж е сред разглежданите версии за пожарите в Турция

От 98-те пожара, които избухнаха в различни окръзи от сряда, 88 са под контрол.

Пожарите бяха особено сериозни по средиземноморския бряг на Турция, а силните ветрове затруднява усилията на огнеборците. Много райони и хотели бяха евакуирани, а туристите бяха отведени на сигурни места с корабчета.

Огнената стихия е отнела живота на четирима души досега, предаде БТА.

Пожари бушуват в осем турски провинции, евакуират туристи

Президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви днес за "зони на бедствие" районите, които пострадаха от горски пожари, предаде ТАСС.

"Обявихме нашите райони, пострадали от горски пожари, за зони на бедствие. Ще продължим да предприемаме всички необходими мерки, за да излекуваме раните на нашата нация и да възстановим щетите", написа Ердоган в канала си в Телеграм.

Dramatic video shows a car almost engulfed by fire as the group of friends desperately backed away from the flames in southern Turkey.



Read today's top stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/1DAbrvnuqG