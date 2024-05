Първо видео от мястото на катастрофата с иранския президент Раиси

Първи кадри показват катастрофата с хеликоптер, в която загина иранският президент Ебрахим Раиси.

В катастрофа с хеликоптер загинаха президентът Ебрахим Раиси, външният министър Амир Абдолахиан, ръководителят на петъчните молитви в Табриз аятолах Мохамед Али Ал е Хашем, губернаторът на Източен Азарбайджан Малек Рахмати, както и членове на екипажа и охраната на президента.

Видео, в което иранското дружество на Червения полумесец и армейските рейнджъри пренасят телата на загиналите в катастрофата с хеликоптер, беше публикувано в социалната платформа "Екс". В инцидента участваше и президентът на Иран Ебрахам Раиси, който също загуби живота си.

Израел не е замесен в смъртта на иранския президент

Министерският кабинет на Иран се събра на извънредно заседание в понеделник сутринта след официалното потвърждение за "мъченическата" смърт на президента Ебрахим Раиси и външния министър Хосейн Амир Абдолахиан при катастрофата с хеликоптер.

След заседанието кабинетът направи изявление, в което изрази съболезнования във връзка с кончината на президента и неговите спътници в инцидента.

Трагичният инцидент се случи, докато президентът и приближените му се връщаха от района Хода Афарин в северозападната иранска провинция Източен Азарбейджан след откриването на язовир на общата граница с Република Азербайджан.

