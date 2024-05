Израел не е замесен в смъртта на иранския президент Ебрахим Раиси, загинал в хеликоптерната катастрофа заедно с няколко негови приближени, заяви израелски служител пред Ройтерс.



"Не бяхме ние", каза служител, пожелал анонимност.

Междувременно представители на трите власти в Иран – изпълнителната, законодателната и съдебната – се събраха на извънредно заседание след смъртта на президента Ебрахим Раиси, предаде Ройтерс, като се позова на близката до съдебната власт осведомителна агенция Мизан, пише БТА.

Тленните останки на президента Раиси и спътниците му са прибрани и пътуват към град Табриз



Отбелязва се, че на срещата изпълнителната власт се представлява от първия вицепрезидент Мохамад Мохбер.

BREAKING: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED pic.twitter.com/ilM0ohOmnZ