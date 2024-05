24 г. затвор за бившия министър на икономиката на Казахстан, пребил до смърт жена си

Бившият министър на националната икономика на Казахстан Куандък Бишимбаев беше осъден на 24 години затвор днес за убийството на съпругата си Салтанат Нукенова, предаде Ройтерс.

Процесът беше широко отразен, като според наблюдатели той е бил лакмус за обещанието на президента на страната Касъм-Жомарт Токаев да изгради по-почтено и справедливо общество.

В шокиращи кадри, показани по време на започналия през март процес, се вижда как 44-годишният Бишимбаев многократно рита и удря с юмруци крехката млада жена, която е само по горна дреха и обувки, и я влачи за косата.

Хванаха бивш министър да бие съпругата си до смърт в запис от охранителни камери

По-късно 31-годишната му съпруга Салтанат е намерена мъртва. Бишимбаев не се призна за виновен и твърдеше в съда, че съпругата му е починала от самонаранявания.

Той заемаше поста на министър на националната икономика от май до декември 2016 г. Бишимбаев вече е осъждан на 10 години затвор за подкуп, но излезе предсрочно след по-малко от 3 години благодарение на президентска амнистия и освобождаване под гаранция.

В богатия на петролни залежи Казахстан, чието население е 20 милиона души, има редица случаи, в които хора от държавния елит са се измъквали след престъпления – тенденция, която подхранва у гражданите недоверие към съдебната система, посочва Ройтерс, цитирано от БТА.

Домашното насилие се е превърнало в болезнена тема за страната, като държавната статистика посочва една на всяка шест жени като жертва на домашно насилие от страна на партньора ѝ.

