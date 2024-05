Студена лава заля Индонезия, има десетки загинали

Най-малко 37 души са загинали, а 17 са в неизвестност след внезапни наводнения, студени потоци от лава и кални свлачища на западния индонезийски остров Суматра през изминалия уикенд, предаде Ройтерс днес, 13 май.

Студеният поток лава, известен в Индонезия като лахар, идва от планината Марапи - един от най-активните вулкани в Суматра. Свлачищата от студената лава заляха два района, отнеха живота на 37 души и повредиха повече от 100 къщи, джамии и обществени сгради.

Един от основните пътища в провинцията е бил залят от калните свлачища от студената лава, а паднали стволове и клони са блокирали улици.

„Проливният дъжд помете със себе си пепел и големи скали от вулкана Марапи. Студеният поток от лава и внезапните наводнения винаги са били заплаха за нас в последно време. Но проблемът е, че това винаги се случва късно през нощта до зори“, казва Абдул Малик, ръководител на спасителния екип в провинцията, пред Ройтерс.

Той казва още, че в издирвателната операция ще участват близо 400 души, като сред тях има местни спасители, полиция и военни, подпомагани от поне 8 багера и дронове. Спасителните дейности, започнали в неделя, са били затруднени от повредените пътища, което е затруднило преминаването на спасителите.

Вулканът Руанг изригна отново, обявиха най-висока степен на тревога

През декември миналата година повече от 20 души загинаха след изригване на Марапи. След това последваха поредица от изригвания.

Вулканът е с височина 2891 м и при изригването изхвърли пепел до 3000 м в небето и около близките райони.

Мерапи, чието име означава „огнена планина“, е най-активният вулкан на остров Суматра, а най-смъртоносното му изригване е през април 1979 г., когато загиват 60 души. През изминалата година той изригваше между януари и февруари и изхвърляше пепел на около 75-1000 метра от върха.

Индонезия се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен, зона с висока сеизмична активност, където се срещат много тектонични плочи. В нея има най-много вулкани от всички страни в света - 76 вулкана, които са изригвали общо поне 1171 пъти в исторически план. Най-активните вулкани в Индонезия са Келут и планината Мерапи, пише бТВ.

Heavy rain in Indonesia over the weekend triggered flash flooding and sent torrents of cold lava coursing down a volcano and into towns, killing at least 37 people, officials said. https://t.co/iYdQCtdQtg pic.twitter.com/MlB4itrbSf