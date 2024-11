Жена падна от 4-тия етаж на мол и загина

Ужасяващ момент, в който загина жена в мол, потресе социалните мрежи, след като бе публикувано видео от трагичния момент. Кадрите са запечатали как жена полита четири етажа надолу в търговския център и намира смъртта си след трагичната случайност.

Секунди преди да полети към гибелта си, тя чете нещо от брошура, но я повлича движещата се лента на ескалатора и последва драмата. Ужасяващи кадри от камери за видеонаблюдение от инцидента показват жената - чието име не е назовано - облегната на ескалатора, преди да се опита да седне на подвижния парапет.

Почти моментално тя губи равновесие, тъй като ескалаторът започва да я влачи надолу.

Ескалатор отхапа крак на посетителка на мол (видео)

Жената отчаяно се опитва да се хване за парапета, когато внезапно пада през малък процеп между стълбите и преградата на ескалатора.

Хората наблизо, които изглежда не знаят какво се случва точно до тях, реагират твърде късно, за да спасят жената.

