Илон Мъск на изненадващо посещение в Пекин

Собственикът на "Тесла", "Спейс Екс" и социалната платформа "Екс" Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, който е един от най-богатите хора в света, пристигна днес в Китай, съобщиха служители от Пекин пред Китайската централна телевизия, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Ипълнителният директор на "Тесла" Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, пристигна в Пекин по покана на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия ", съобщи Китайската централна телевизия.

Посещението не беше обявено предварително.

По-рано днес приложение за проследяване на полети показа, че частен самолет, който се свързва с Мъск, е кацнал в Пекин, а двама запознати източници съобщиха, че милиардерът е на изненадващо посещение в страната, която е вторият по големина пазар за автомобилите му, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Мъск се е срещнал с китайския премиер Ли Цян. По време на посещението китайският политик е заявил, че развитието на "Тесла" в Китай може да се смята за успешен пример на китайско-американското търговско и икономическо сътрудничество, съобщават китайски медии.

Самият Мъск потвърди срещата с пост в "Екс", публикувайки снимка от срещата.

"За мен беше чест да се срещна с премиера Ли Цян. Познаваме се от много години, от ранните дни в Шанхай", заяви милиардерът.

Honored to meet with Premier Li Qiang.



We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W