Ново силно земетресение в Тайван

Ново силно земетресение удари Тайван . То е било с магнитуд 6,3 по Рихтер и е разтърсило източния окръг Хуалиен, съобщи метеорологичната администрация на острова.

Няма съобщения за щети.

Земетресението е разтърсило сгради в столицата Тайпе. Дълбочината на труса е била 5,5 км, съобщиха от метеорологичната администрация, цитирана от Нова телевизия.

Тайван беше засегнат от стотици вторични трусове след земетресението с магнитуд 7,2 по Рихтер, което разтърси Хуалиен по-рано този месец.

BREAKING - 19 Earthquakes rattled Taiwan in the past 24 hrs and out of it more than 6 Earthquakes were M4.0+ strong#Taiwan #Earthquake #Tsunami #TaiwanEarthquake #China #ishigaki #Hualien #Japan #Terremoto #OKINAWA #landslide pic.twitter.com/qHDZAYfSay