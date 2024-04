Мощно земетресение в Тайван

Тайванската служба за пожарна и аварийна безопасност съобщи, че един човек е загинал, а над 50 са ранени след земетресението с магнитуд 7,2, което разтърси източния бряг на острова, предаде Ройтерс.

Това бе най-силното земетресение на острова от поне 25 години. То доведе до предупреждения за цунами в Южна Япония и Филипините, които по-късно бяха отменени.

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Северна Япония

