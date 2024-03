Силен трус разлюля Фукушима

Трус от 5,6 по Рихтер разтърси тази сутрин Източна Япония, съобщи японската метеорологична агенция, цитирана от БТА.

Епицентърът на земетресението е регистриран край бреговете на префектура Фукушима, където е имало силни трусове.

Теч на радиоактивна вода от АЕЦ „Фукушима“

В съобщението се добавя, че не е издадено предупреждение за цунами.

Засега няма данни за щети.

Magnitude 5.6 Earthquake Strikes Japan



A magnitude 5.6 earthquake hit Fukushima, with tremors strong enough to reach the Tokyo area.



Source: NIED pic.twitter.com/TyAC1YXIrA