Самолет кацна принудително в Япония заради пукнатина в стъклото на пилотската кабина

Нов инцидент със самолет в Япония. Полет на "Ол нипон еъруейз" беше принуден да се върне и принудително да кацне обратно на пистата малко след излитането.

Полет NH1182 на авиокомпанията е излетял от град Сапоро, Хокайдо, в посока Тояма, предава Би Би Си, цитирана от bTV.

Самолетът „Боинг 737“ е кацнал обратно в Сапоро около 12:10 часа местно време, а причината – пукнатина в стъклото в пилотската кабина. Тя се е появила в най-външния от четирите слоя на стъклото и за щастие е видяна от пилотите.

„Пукнатината не е нещо, което е повлияло на контрола или херметизацията на полета“, каза говорител на компанията. Кацането е преминало без проблем.

„Тези неща понякога се случват. Може нещо да се е ударило в прозореца като птица или градушка - не е нечувано“, обясни авиационният експерт Джон Стрикланд. Той добави, че понякога може да се получи пукнатина заради износване.

На борда на самолета е имало 59 пътници и шестима членове на екипажа. Осигурени са им билети за други полети.

Това е и втори инцидент в кратък период от време с „Боинг 737“, след като страничен панел с прозорец се откъсна и остави дупка във фюзелажа, докато самолетът на авиолиниите на Аляска беше във въздуха.

САЩ и други държави приземиха всички машини от този тип, докато не им бъдат извършени проверки.

