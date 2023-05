Евакуираха близо половин милион в Китай заради порои

Проливни дъждове в Китай принудиха над 497 000 души да напуснат домовете си в източната провинция Дзянси, предава Нова телевизия.

Последният циклон, който връхлетя страната, предизвика хаос в 43 окръга на провинцията.

Увредени са 67 600 хектара обработваема земя и са причинени преки икономически загуби от около 75 милиона щатски долара.

Около 14 000 души са били евакуирани спешно с риск за техния живот, според департамента.

Full video https://t.co/f4SCPPBAy6



Massive downpours triggered flash #floods and 497,000 people were affected by them in the eastern Chinese province of #Jiangxi. Forecasters say that precipitation in southern #China has already set records for daily #precipitation in May. pic.twitter.com/OIAbM0qVnb