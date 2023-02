6 загинали и близо 50 изчезнали след срутването на мина в Китай

Близо 50 души все още се водят изчезнали днес в Китай след срутване в мина, при което загинаха шестима, сочат нови данни, цитирани от Франс прес.

Спасителните операции с участието на стотици души продължават два дни след трагедията в северния район Вътрешна Монголия.

Миньорите бяха затрупани в сряда, когато 180-метров хълм се срути върху открита каменовъглена мина, съобщи държавната телевизия Си Си Ти Ви.

Издирвателните операции бяха спрени след активиране на свлачище в сряда вечерта, но според Си Си Ти Ви са подновени. По данни на телевизията до момента се знае за шестима загинали, шестима ранени и 47 изчезнали.

Китайското министерство на извънредните ситуации призова "да се положат незабавно всички усилия за издирване на изчезналите и да не се губи надежда, че ще бъдат открити", предаде днес агенция Синхуа.

