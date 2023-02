Изчезна един от най-богатите китайци

Главният изпълнителен директор на China Renaissance Holdings Бао Фан е изчезна, съобщават от компанията му, цитирани от Би Би Си.

Бао е водещ брокер на сделки в Китай и не е бил открит последните дни. Сред неговите клиенти са водещите технологични компании Didi и Meituan.

В петък акциите на инвестиционната компания се сринаха, след като тя съобщи на акционерите си, че "не е успяла да се свърже с Бао Фан".

От Управителния съвет добавиха, че не им е известна "никаква информация, която да показва, че липсата на Бао е или може да бъде свързана с бизнеса и/или операциите на групата".

Няма точна информация, за това от колко време няма връзка с Бао. Китайският бизнес вестник Caixin цитира източници, според които служителите не са успели да се свържат с него от два дни.

Президентът на фирмата Конг Лин бе задържан от властите през септември миналата година заради предишната си работа в държавната банка ICBC.

