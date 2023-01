Съпругът на пилот от разбилия се самолет в Непал също е загинал в самолетна катастрофа

Вторият пилот на злополучния самолет, който се разби в Непал в неделя – Анджу Кхативада, е загубила съпруга си в самолетна катастрофа преди 16 години, пише Би Би Си.

Анджу е била втори пилот на полет 691 на „Йети Еърлайнс“, който се разби в Непал. Съпругът ѝ Дипак Похрел също е бил втори пилот на самолет на „Йети Еърлайнс“, когато загива.

Именно неговата смърт подтиква Анжу да се занимава с авиация. Съкрушена от загубата, сама с малкото им дете, мъката на Анжу се превръща в нейна мотивационна сила.

"Тя беше решителна жена, която отстояваше мечтите си и изпълни мечтите на съпруга си", твърди член на семейството на жертвата.

Както писахме по-рано, самолетът се разби в дефиле край туристическия град Покхара.

Всички на борда загинаха.

Случаят се смята за най-тежката въздушна катастрофа в страната от 30 години насам.

