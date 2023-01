Пътник е заснел на живо последните мигове на разбилия се в Непал самолет (18+)

Последните минути на разбилия се самолет на авиокомпанията "Йети еърлайнс" със 72 души на борда в неделя в Непал бяха разпространени в социалните мрежи. Един от пътниците, секунди преди злополучния опит за кацане, се включва на живо във Фейсбук.

На кадрите се вижда как младежът се усмихва на камерата, показвайки гледки през илюминатора и после от вътрешността на самолета.

Намерена е черната кутия на разбилия се самолет в Непал

В един момент излъчването прекъсва и се виждат само пламъци и дим.

Това е най-тежката катастрофа в Непал от 2018 г. насам, когато самолет на бангладешката авиокомпания "Ю Ес Бангла еърлайнс" се разби при кацане на международното летище в Катманду. Тогава загинаха 51 от общо 71 пътници на борда.

Final moment of fatal plane crash caught on camera by passenger..



Rest In Peace#RIP #Pokhara #Nepal #PlaneCrash #PokharaPlaneCrash #Indian #India #NepalPlaneCrash pic.twitter.com/BdULoQnwgz