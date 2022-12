Кучетата, подарък от Ким Чен-ун за Южна Корея, отиват в зоопарк

Двойка кучета, подарени от севернокорейския лидер Ким Чен-ун преди четири години на тогавашния президент на Република Корея Мун Дже-ин, се озоваха в зоологическа градина след спор кой трябва да финансира грижите за животните, предаде АП.

Двете бели ловни кучета пунсан - порода, местна за КНДР, бяха дарени след разговорите на върха в Пхенян през 2018 г. Но либералът Мун се отказа от кучетата миналия месец, цитирайки липса на финансова подкрепа за животните от сегашното консервативно правителство, водено от президента Юн Сук-йол.

Кучетата, наречени Гоми и Сонкан, бяха преместени в зоологическа градина, поддържана от кметството в южния град Куанджу, миналия петък след временен престой във ветеринарна болница в югоизточния град Деджу, казаха служители на зоопарка.

В присъствието на кмета на Куанджу Кан Киджун кучетата бяха показани в понеделник с табелки с имената им около врата, докато журналисти и други посетители правеха снимки.

„Гоми и Сонкан са символ на мира, помирението и сътрудничеството между Република Корея и КНДР. Ще ги гледаме добре, така както се грижим за поддържането на мира“, каза кметът Кан.

Двойката има потомство от шест кученца, всичките родени след пристигането им в Република Корея. Едно от тях, на име Биол, се отглежда в зоопарка на Куанджу от 2019 г. Останалите пет са в други зоологически градини и обществени заведения в Южна Корея.

Служителите на зоопарка в Куанджу казаха, че ще се опитат да отгледат Биол и нейните кучешки родители заедно, въпреки че в момента те се държат отделно, тъй като не се разпознават.

Гоми и Сонкан официално са държавна собственост. Докато беше на поста, Мун ги отглеждаше в президентската резиденция. След като напусна през май, бившият президент успя да ги занесе в частния си дом благодарение на промяна в закона, която позволи президентските подаръци да се поддържат извън държавния архив, ако са животни или растения.

В началото на ноември обаче офисът на Мун обвини правителството на Юн, че отказва да покрие разходите за храна и ветеринарни грижи за кучетата. Кабинетът на Юн отхвърли обвинението, като каза, че никога не е пречел на Мун да държи животните и че дискусиите за предоставяне на финансова подкрепа все още продължават.

През 2000 г. покойният баща на Ким, Ким Чен-ир, подари друга двойка кучета пунсан на тогавашния президент на Република Корея Ким Де-чун след срещата им в Пхенян. Това бе първата междукорейска среща на върха след разделянето им през 1948 г. Либералът Ким Де-чун подари две кучета от южнокорейската порода джиндо на Ким Чен-ир. Севернокорейските кучета живяха в обществен зоопарк близо до Сеул, преди да умрат през 2013 г., пише БТА.

These 1 year old doggos Haerang and Kumgang are the puppies of former President Moon Jae-in’s dog Gomi, one of two Pungsan-breed dogs gifted by North Korean leader Kim Jong-un after their 2018 summit. They live near the DMZ now. pic.twitter.com/VWmy9sURQl