Земетресение от 5,6 разлюля остров Ява в Индонезия

Земетресение с магнитуд 5,6 на остров Ява в Индонезия разлюля днес за няколко секунди и столицата Джакарта, предаде Ройтерс, като се позова на индонезийската Агенция по метеорология, климатология и геофизика (BMKG).

Епицентърът е бил на сушата, близо до град Чианджур в провинция Западна Ява - на около 75 км югоизточно от Джакарта. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км.

Агенцията съобщи, че няма опасност от цунами.

Ръководството на Агенция по метеорология, климатология и геофизика призова хората да останат на открито поради риска от евентуални вторични трусове.

6,1 по Рихтер разлюля Япония

Властите съобщиха, че проверяват какви са щетите.

По данни на Американския геофизичен институт (USGS) земетресението е било с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер.

