Императорът на Япония има увеличена простата

Японският император Нарухито има увеличена простата, но няма причина за безпокойство, предаде днес агенция Киодо, позовавайки се на Управлението по въпросите на императорския двор.

Императорът е бил в неделя на медицински преглед. В началото на миналия месец управлението съобщи, че нивото на неговия простатен специфичен антиген (PSA), използван като туморен маркер, е малко по-високо от нормалното.

Император Нарухито се възкачи на престола след пищна церемония

По-късно този месец, за да се потвърдят лабораторните резултати, ще бъдат взети тъканни проби, съобщи БТА.

Нарухито няма симптоми и този уикенд е предвидено да посети префектура Хього за официално събитие.

През 2007 г. императорът претърпя ендоскопска операция за отстраняване на доброкачествен полип на дванадесетопръстника, но не е имал други здравословни проблеми.

November 6: Emperor Naruhito underwent an MRI for his prostate at University of Tokyo Hospital. Blood tests have shown slightly elevated PSA values. MRI results are expected in a few days.

https://t.co/il990WY4FS

https://t.co/42NicC2xNo

https://t.co/EikYNZCIOM pic.twitter.com/LyMYlb6Ipm