Над 130 са жертвите на рухналия мост в Индия

Най-малко 132 са загиналите при рухването на висящия мост в индийския щат Гуджарат в неделя. Съоръжението се срути, докато беше пълно с хора, които бяха дошли да гледат отбелязването на местни хиндуистки празници и паднаха в реката под моста, предаде Ройтерс.

Сред жертвите има неуточнен брой деца, а по данни на властите ранените са десетки.

Пак според властите към момента на рухването на моста на и около построеното по време на колониалната епоха съоръжение имало над 400 души. Щатският вътрешен министър Харш Сунгави съобщи, че на самия мост е имало над 150 души.

Мостът над река Маччу в Морби е туристическа атракция, привличаща много хора, които желаят да наблюдават отбелязването на празниците Дивали (празника на светлината) и Чхат Пуджа.

В помощ на операцията за издирване на хората в неизвестност бяха изпратени 50 военнослужещи от индийските военноморски сили и 30 души от военновъздушните, съобщиха властите.

Назначен е петчленен разследващ екип, който да изясни причините за трагедията, информира БТА.

Премиерът Нарендра Моди, който е на тридневно посещение в родния си Гуджарат, съобщи, че контролира лично спасителната операция, в която се включиха и местни жители. Той нареди на щатския премиер да се задейства целият наличен ресурс за спасителната операция.

Срути се мост в Индия, десетки загинаха

Опозицията обвини правителството, че преди мостът да бъде отново отворен за обществеността, не му е била направена цялостна техническа оценка, както и такава за тежестта, която може да понесе.

Съоръжението е било затворено за ремонт в продължение на половин година и е било отворено за посетители едва миналата седмица.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS