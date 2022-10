Членовете на BTS отиват в казарма

© Getty Images, архив

След концерта им в Пусан, агенцията Big Hit на BTS обяви, че групата ще продължи напред с плановете си за изпълнение на военна служба.

Дискусията продължава повече от година и феновете, заедно с членовете, очакваха решението на южнокорейското правителство. Членовете обаче са решили да изпълнят службата си. Джин, който ще навърши 30 години през декември, ще оттегли молбата си до края на месеца.

Изявлението гласи: „BIGHIT MUSIC с гордост обявява, че членовете на BTS вървят напред с планове за изпълнение на военната си служба. След феноменалния концерт в подкрепа на кандидатурата на Пусан за Световното изложение Expo 2030 и тъй като всеки човек се впуска в соло начинания, това е идеалният момент за членовете на BTS и е чест да служат.“

Изявлението гласи още: „От създаването на BTS преди повече от десет години, групата се издигна до международен успех, счупи рекорди и катапултира K-Pop в глобалната стратосфера. BIGHIT MUSIC се фокусира върху крайъгълния момент, когато би било възможно да се зачитат нуждите на страната и тези здрави млади мъже да служат със своите сънародници, и това е сега. Членът на групата Джин ще инициира процеса веднага щом графикът му за соло издаване приключи в края на октомври. След това той ще следва процедурата по назначаване на корейското правителство. Другите членове на групата планират да изпълняват военната си служба въз основа на собствените си индивидуални планове. Както компанията, така и членовете на BTS очакват с нетърпение да се съберат отново като група около 2025 г. след военната си служба.“

Изявлението продължава: „С издаването на първия им антологичен албум по-рано тази година това отвори пътя, който позволява на членовете да отделят известно време, за да проучат отделни проекти. Като част от семейството на HYBE, ние подкрепяме и насърчаваме нашите артисти и сме горди, че всеки от тях сега ще има време да проучи своите уникални интереси и да изпълни своя дълг, като бъде полезен на страната, която наричат ​​дом. Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” е повече от песен от последния им албум, това е обещание, има много повече, което тепърва предстои в следващите години от BTS.”, пише "Телеграф".

