Казахстанската полиция разследва краткотрайно появяване на украинското знаме на голям екран в столицата Астана по време на посещението на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975, предаде Ройтерс, позовавайки се на министерството на вътрешните работи на Казахстан.

Флагът на Украйна се появи за кратко късно снощи вместо руския трикольор на екран, разположен на един от главните булеварди в Астана.

По това време Путин вече бе пристигнал в града и екранът бе изключен скоро след това, но снимки и видеоклипове от случилото се бяха публикувани онлайн.

В изявление на министерството на вътрешните работи се казва, че се разглеждат всички възможни версии, включително техническа грешка или хакерска атака.

Путин е на двудневно посещение в Казахстан

Според украински медии става въпрос именно за хакерска атака.

Според проучване на общественото мнение, проведено миналата година, мнозинството от казахстанците са неутрални по отношение на война между Русия и Украйна, но сред останалите привържениците на Украйна значително надвишават тези на Русия, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

