Слух за преврат в Китай

В интернет се появиха спекулации за държавен преврат в Китай.

Според публикация на изданието Ейч У президентът на азиатската държава Си Цзипин е бил поставен под домашен арест от подразделения на Китайската народноосвободителна армия (КНОА).

Цитираната медия заяви, че в Пекин е пристигнала огромна колона военна техника, която е транспортирала превратаджиите.

В същото време големите световни информационни агенции не публикуваха статии за евентуалния преврат, показа справка на novini.bg.

Според експерти, до които се допитахме, най-вероятно става дума за транспортиране на техника, която да вземе участие в планирания за идната събота в центъра на Пекин парад.

Тогава гражданите на страната ще отпразнуват обявяването на Китайската народна република станало на 1 октомври 1949 г.

